Cadela recupera movimentos do rosto após usar máscara 3D inédita

A Universidade da Califórnia, em Davis, usou um método inédito com uma máscara 3D para tratar das fraturas que uma cadela sofreu Foto: Facebook/UCDavisVetMed

Os veterinários da Universidade da Califórnia Davis usaram um método inédito para ajudar na recuperação de uma filhote de cachorro: usaram uma impressora 3D para fazer uma máscara que imobilizasse sua cabeça e ainda assim não tirasse seus movimentos ou a impedisse de comer normalmente.

Lorca, uma staffordshire bull terrier filhote de quatro meses, havia sido atacada por outro cachorro e sofreu fraturas graves na mandíbula e maçã do rosto, além de lesões no pescoço. Os veterinários que a atenderam logo perceberam que as lesões que ela sofreu seriam de grave recuperação e só a cirurgia não seria o suficiente.

Nem tudo estava perdido, os estudantes na universidade desenvolveram um projeto chamado Exo-K9, uma máscara de recuperação de fraturas na mandíbula de cachorros feita em impressoras 3D e os veterinários perceberam que Lorca era uma candidata para essa nova tecnologia.

Os resultados surpreeenderam: em menos de três dias Lorca já estava comendo alimentos macios, no primeiro mês após a cirurgia novos ossos começaram a se formar e em três meses ela já estava com a articulação entre o crânio e a mandíbula com bom funcionamento.

A universidade pretende lançar um estudo detalhado sobre o uso da máscara em 2018, mas acreditam que o produto se mostrou eficaz no tratamento de fraturas em cachorros.

Veja abaixo um vídeo mostrando a recuperação de Lorca.