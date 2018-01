Cadela hermafrodita faz cirurgia de mudança de sexo na Inglaterra

Cadelinha da raça Jack Russell passou por cirurgia após donos perceberem comportamento incomum Foto: Pixabay/@NickTrumble

Um caso curioso chamou atenção na Inglaterra. Donos da cadelinha Molly, o casal Mary e Frank Finley percebeu comportamentos estranhos em seu animal de estimação e descobriu que o bichinho tinha um raro caso de hermafroditismo.

Segundo o The Guardian, Molly é considerada intersexual, pois sua genitália é formada tanto por partes masculina e feminina.

A primeira impressão de que algo estava errado surgiu quando os dois notaram que Molly levantava a perna para fazer xixi, hábito comum de cães machos.

Exames de raio-X confirmaram que a cadela tinha um pequeno pênis parcialmente formado dentro do que parecia uma vulva feminina. Além disso, foram descobertos testículos dentro do abdômen, de acordo com o veterinário Ross Allan.

Os donos revelaram que isso causava um desconforto significativo ao animal. Então, eles decidiram acatar a sugestão dos médicos e ela sofreu uma operação ‘complexa’, similar a uma cirurgia para troca de sexo.

O pênis de Molly e os testículos foram retirados durante a operação e criaram uma abertura na uretra, para que ela pudesse fazer xixi confortavelmente.

Allan explicou que isso acontece com apenas um em cada 6.800 cães e que, em alguns casos, não é necessário tratamento.

Atualmente, a cadelinha da raça Jack Russell já se recuperou da cirurgia. “Ela ainda é inconfundivelmente nossa Molly, qualquer que seja sua composição genética. Quando os nossos netos visitam, ela salta por cima deles, lambe os ouvidos... Ela é claramente muito mais feliz do que era antes da operação”, afirmou Mary Finley.