Cachorro mata gato que levava celulares para presídio da Paraíba

Cão impediu que gato entrasse em presídio com celulares presos ao corpo (imagem ilustrativa). Foto: tri1573/Pixabay

SÃO PAULO - Um cachorro adotado pela Penitenciária Padrão de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, matou um gato nesta quinta-feira, 19, após flagrar o felino entrando no local com dois celulares presos ao corpo.

Segundo o diretor do presídio, Tales Alves de Almeida, o setor de inteligência de monitoramento já havia informado que um gato poderia ser deixado nas redondezas para carregar celulares para os detentos.

De acordo com Almeida, o animal teria sido levado por uma mulher após a visita íntima de quarta-feira, 18, que utilizou esparadrapos para prender os aparelhos. Os agentes penitenciários não conseguiram impedir o gato, que foi alcançado pelo cachorro.

Devido à penitenciária ser muito próxima à BR-230, vários animais são abandonados e acabam entrando e saindo do presídio com facilidade, informou o diretor. A polícia ainda fará uma investigação detalhada sobre o caso.

