Cachorro faz sucesso na internet por se parecer com um humano

Cachorro humano? Internautas acreditam que esse cãozinho tem uma face parecida com a de um homem. Foto: Facebook/chantal.desjardins

Yogi é um cachorro de um ano, cuja dona é a americana Chantal Desjardins. O animal ficou famoso na internet recentemente após uma foto sua ser publicada no Reddit, por conta de uma peculiaridade: algumas pessoas acham que ele se parece com um humano.

"A parte mais louca é que eu postei a foto no meu Facebook em dezembro e foi compartilhado no Reddit na semana passada", disse Desjardins à ABC News. Ela garante, porém, que não enxerga semelhanças com um humano em seu animal de estimação.

Ela disse que "não esperava" as reações e que "nunca teve tantas pessoas o procurando nas redes sociais". Algumas pessoas até disseram que a dona havia editado a foto do cachorro antes de postar nas redes, mas ela nega. "Ele é o cachorrinho mais fofo e brincalhão e nós o amamos", completou.