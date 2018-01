Cachorro faz 'photobomb' após perseguir fotógrafo do Street View

Com toda sua simpatia e fofura, o cachorro fez um photobomb maravilhoso durante o trabalho do fotógrafo do Daum, um serviço de Street View sul-coreano Foto: Reprodução/Daum

Concorrente do Google Maps na Coreia do Sul, o Daum acaba de ganhar projeção mundial graças a esse adorável cachorro, que perseguiu o fotógrafo que mapeava a ilha sul-coreana Ulleung-gun.

Leia também: 54 provas de que os cachorros são os animais mais fofos do mundo

Com toda sua simpatia e fofura, ele não só seguiu o fotógrafo, como também o guiou em algumas etapas de sua missão. E o animal, sempre no caminho do profissional, acabou aparecendo na maioria do mapeamento do local.

De acordo com o site The Verge, o Daum contratou um fotógrafo para mapear, a pé, as áreas mais remotas da ilha. O fato de ter poucas pessoas circulando na região pode ter despertado a curiosidade no bichinho, que parecia sorrir com o novo visitante.

Veja algumas fotos: