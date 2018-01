Cachorro estoura 100 bexigas em 39 segundos e bate recorde mundial

Cachorro quebra recorde mundial ao conseguir estourar 100 bexigas em 39 segundos. Foto: gunnicool/Flickr

Na semana passada, em seu aniversário de nove anos, o cachorro Toby quebrou um recorde ao estourar 100 bexigas em apenas 39 segundos. O feito foi realizado em Calgary, no Canadá.

"Estourar balões é apenas um dos muitos talentos de Toby. Ele sempre foi incrível comigo e com os outros", disse Christie Springs, a dona do cachorro, ao site do Guinness - O Livro dos Recordes.

Tudo começou quando Christie viu o vídeo do recorde anterior [abaixo], de Twinkie, que estourou 100 balões em 41 segundos. No momento que assistiu ao vídeo do feito, pensou que Toby poderia fazer melhor.

Toby sempre gostou de estourar bexigas. "Chegou ao ponto que nós enchíamos a piscina de balões para ver quantas o cachorro poderia estourar, e entretíamos a vizinhança", contou Christie a CBC News. Veja o vídeo de Toby quebrando o recorde: