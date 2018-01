Cachorro de Emmanuel Macron faz xixi em lareira durante reunião ministerial

Nemo, cachorro do presidente da França Emmanuel Macron, roubou a cena ao ser flagrado fazendo xixi em uma lareira do Palácio do Eliseu Foto: Alain Jocard/Reuters

Quando você tem que ir ao banheiro, você tem que ir ao banheiro. Nemo, o cachorro do presidente da França Emmanuel Macron, provou a máxima ao ser flagrado fazendo xixi em uma lareira do Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês, durante uma reunião ministerial.

Enquanto discutia planos de revitalização de cidades com alguns ministros, um barulho de água escorrendo começou a ser ouvido. Brune Poirson, vice-ministra do Meio Ambiente, olhou para trás e começou a rir. “Estava imaginando o que era esse barulho”, disse. “Ele está fazendo algo inesperado”, respondeu Macron, um pouco envergonhado da situação.

“Ele sempre faz isso?”, fez graça Julien Denormandie, vice-ministro de Planejamento. “Não, vocês despertaram esse comportamento inesperado no meu cachorro”, riu Macron, pedindo desculpas pelo ocorrido. É tradição o presidente francês ter um cachorro, Nemo foi adotado em um abrigo pouco depois de Macron assumir seu mandato no início de 2017.

Veja abaixo o vídeo.

Macron’s dog interrupts a meeting by peeing on a fireplace. Great timing, Nemo. pic.twitter.com/A0JiV5bg94 — Maris (@mrc1230) 23 de outubro de 2017

VEJA TAMBÉM: Momentos em que os pets das personalidades chamaram mais atenção que seus donos.