Cachorro com manchas brancas ao redor dos olhos faz sucesso em Oregon, EUA

Rowdy tem vitiligo e suas manchas, que circulam os olhos, são motivo de curiosidade no local onde vive. Foto: Reprodução/Facebook

O cachorro Rowdy podia ser só mais um em Oregon, nos Estados Unidos, mas uma condição rara em seu pelo faz com que ele seja famoso no local: por causa do vitiligo, ele tem duas manchas brancas ao redor de seus olhos, que parecem com óculos.

De acordo com os donos Niki e Tim Umbenhower, o pelo ao redor dos olhos pretos começou a ficar preto há cerca de um ano. "Ele como nossa pequena celebridade na cidade", disse Tim ao jornal local KPTV. "Todo mundo nos para e pergunta o que nós fizemos com ele ou se nós o pintamos", contou.

Depois de fazer tanto sucesso em Oregon, a Fundação Americana de Pesquisa sobre Vitiligo (AVRF, sigla em inglês) elegeu Rowdy para representar o órgão, que realiza companhas para acabar com o bullying com crianças que sofrem com a condição.

Felizmente, o vitiligo não é uma ameça à vida de Rowdy, que já viveu outros acontecimentos inusitados. Segundo os donos, o pet já escapou da morte ao menos duas vezes em seus 13 anos de vida. Uma vez, ele tomou água envenenada num rio e teve de remover o estômago. Outra vez, a polícia atirou em Rowdy durante um suposto roubo. Nas duas vezes, ele se recuperou.