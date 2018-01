Cachorro com focinho torto tem fila de interessados em adoção

Foto: Pixabay

Picasso, um cachorrinho de focinho torto que realmente parece uma obra do pintor espanhol, conquistou o Instagram com sua fofura. Ele e o irmão, Pablo, foram deixados em um abrigo e a eutanásia dos dois já estava programada. No entanto, a associação Luvable Dog Rescue decidiu tomar conta dos dois. Picasso passou por avaliações de veterinários e vai precisar ser submetido a uma cirurgia para remover alguns dos dentes que machucam sua gengiva.

Depois de várias poses no Instagram da associação, a página @dogsofinstagram publicou uma foto de Picasso. A partir daí, o sucesso do cãozinho só cresceu. Os dois irmãos devem ser adotados juntos, e a Luvable Dog Rescue afirma ter arrecadado entre 800 e mil dólares para a cirurgia de Picasso.

A associação afirma que já tem centenas de interessados na adoção e que vai responder a todos assim que possível.