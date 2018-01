Cachorro brasileiro sai do pet shop carregando a própria ração; assista

Pituco sai da loja de produtos para animais carregando sua própria ração Foto: Facebook/ Pet Paraí

Um pet shop da cidade de Paraí, no Rio Grande do Sul, divulgou em 17 de maio vídeos mostrando que um de seus clientes caninos, o Pituco, carrega a própria ração. Neste sábado,1, as imagens caíram de vez no gosto dos internautas. Um dos vídeos tem mais de 1,4 milhão de visualizações, o outro 397 mil.

Os comentários no post destacam a independência do cãozinho e existem elogios até mesmo de perfis de fora do Brasil.

No post que virou um dos principais assuntos da internet, o próprio estabelecimento comercial brincou dizendo que agora tem "self-service".

Veja os vídeos: