Cachorro abandonado espera volta dos donos por um mês

Pitbull foi resgatado por ONG depois de esperar volta dos antigos donos por um mês. Foto: Reprodução/Facebook

Com a mudança de uma família de Detroit, nos Estados Unidos, um pitbull chamado Boo passou um mês esperando a volta dos antigos donos, junto com os objetos abandonados na frente da casa. Vizinhos davam comida e água ao cachorro, mas ele se recusava a sair do lugar. A espera durou um mês.

O fundador da ONG Detroit Youth and Dog Rescue, Mike Diesel, soube da história e resolveu ajudar Boo a aceitar que a família não voltaria para buscá-lo. O primeiro passo era mostrar que o cachorro poderia confiar em outra pessoa. Na primeira tentativa, Diesel passou onze horas com Boo só para o cão se acostumar com a sua presença.

O processo também envolveu refeições de fast food e passeios pela vizinhança. Até que Boo confiasse o suficiente em Diesel para entrar no carro e ser levado ao abrigo. Diese compartilhou todo o processo nas redes sociais, inclusive quando descobriu que Boo tem uma doença no coração.

"Aprender a confiar outra vez é uma experiência incrível", escreveu Diesel na legenda de fotos com Boo.