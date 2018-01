Cachorro abandonado chama atenção por seu jeito de sentar no carro

Stryke estava em um abrigo com alta taxa de eutanásia Foto: Pixabay

Alguns cachorros não são muito chegados a passeios de carro, mas não é o caso de Stryker, um cão coonhound abandonado de 10 meses.

Ele foi levado para um abrigo em que muitos cães sofrem eutanásia na Carolina do Sul. Por sorte, Mia, membro do conselho da ONG de resgate de animais All Breed Rescue Vermont, viu a foto de Stryker na internet e se abaixonou por ele. "Eu amei as orelhas dele", disse em entrevista ao The Dodo.

A organização de Mia costuma salvar cães da eutanásia achando casas para eles - e Strykes será o próximo. Ele deve chegar à Vermont nos próximos dias e, por isso, a equipe de resgate queria saber como ele se comportava no carro.

Mia pediu a uma conhecida que levasse ele para passear e mandasse uma foto. A protetora de animais adorou a pose do coonhound: "que rapaz engraçado!"

No Facebood da ONG, eles postaram a foto de Stryker. "Já está se sentindo bem no caminho para a liberdade. Nós já o amamos!" Agora, a All Breed Rescue Vermont está em busca de uma família para ele.