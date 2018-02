Cachorrinho que sofria maus tratos é adotado e aprende até a confiar nos irmãos

O cachorrinho Jonah. Foto: Arquivo beautiesandbeasts.org

Um cachorrinho muito maltratado e desnutrido ganhou o coração de uma família ao mal conseguir controlar a empolgação, apesar de estar muito fraquinho. “Ele não parava de abanar o rabo”, contou a nova mãe adotiva Kristen Sewell ao portal The Dodo.

Jonah é um cachorro da raça pitbull que foi resgatado da rua na noite de Natal após ser atacado por outro cão e ter o olho direito ferido. Ele também estava desnutrido e os pelos estavam caindo.

Kristen já está acostumada a adotar cães de rua e com Jonah não foi diferente. “Se tivesse sido resgatado alguns dias depois, talvez não teria sobrevivido”, disse. “Ele tinha cerca de dez semanas e pesava apenas 1,8 quilo”.

O cachorrinho precisou de um tratamento intensivo no veterinário antes de ser liberado para a nova casa. E engessar as duas patas dianteiras também foi necessário, porque estavam muito fraquinhas e poucos dias após Jonah em casa elas já nem se mexiam, contou Kristen. Segundo o veterinário, Jonah foi tão mal nutrido durante os primeiros meses que os ossos ainda não estavam bem formados ou estruturados.

Comilão. À medida em que se fortalecia, Jonah foi mostrando sua empolgação descontrolada até na hora de esperar a comida. “Uma parte importante do treinamento foi ensiná-lo a esperar a comida pacientemente”, relatou Kristen. “Ele ficava tão empolgado que não parava de bater as patas no chão”.

Coleguinha. Na casa de Kristen, está também Ariel, uma cadela que era abusada pelo dono e não tem uma das patas. “Na primeira vez que a viu, acho que Jonah entendeu que ambos já passaram por muita coisa”. No início, Jonah não conseguia brincar com os demais cães na casa, já que toda vez que eles se aproximavam o pitbull se escondia para se defender. Segundo Kristen, aos poucos ele se acostumou com os outros ao ver que a colega Ariel ficava bem na companhia dos demais cães.