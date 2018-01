Cachorrinha perdida na Flórida é encontrada em Nova York

A cadelinha Relay espera por um voluntário que a leve de volta para a Flórida Foto: Danielle Finkelstein / Newsday via AP

Uma família na Flórida reencontrou sua cachorra que estava perdida desde o começo de 2016. O animal foi achado em Nova York, milhares de quilômetros distante do seu lar.

Segundo Rick Moneck, um dos donos do cão, contou à Associated Press, a família não esperava por essa notícia. "Eu nunca, nunca esperava - sabe, a gente acabou desistindo", disse. "Depois de ter passado todo esse tempo, você simplesmente segue com a sua vida".

A família de Rick adotara a cadela Relay quando ela ainda era um filhote, em 2014. Em fevereiro de 2016, o mascote fugiu e desapareceu. Os donos espalharam cartazes com a foto do animal pela cidade para facilitar a localização de Relay.

No entanto, uma funcionária de um posto de combustíveis informou Moneck que viu um homem colocar a cachorra em seu carro. Um vídeo de segurança borrado comprovou a história.

Mais de um ano após o ocorrido, uma moradora de Nova York encontrou o animal e o levou para um grupo de resgate chamado Bobbi and The Strays. Eles acolheram o animal e, através das informações contidas em sua coleira, rastrearam a família em West Palm Beach, na Florida.

Moneck contou ao jornal Newsday que é "inacreditável" que a família vá se reunir novamente com o "cão que tanto amamos".

*Com informações da AP