Cachorra é encontrada viva em vizinhança destruída por incêndio

Jack Weaver e Patrick Widen recuperaram a cadelinha Izzy de uma área devastada por incêndio Foto: Jonathan Copper / AP

Uma cadela foi encontrada com vida em meio a uma vizinhança destruída por um dos incêndios que assolaram a Califórnia neste mês de outubro. Jack Weaver voltou aos escombros da residência de seus pais para procurar pelo corpo de Izzy, a mascote de sua mãe, mas voltou com uma notícia muito melhor.

“Ela [sua mãe] estava devastada por ter perdido sua casa e de repente virou a pessoa mais feliz que eu já vi. Ela ainda está abalada com tudo o que aconteceu, mas está melhor agora que Izzy está de volta”, contou Jack à Associated Press.

Katherine Weaver, mãe de Jack, teve de fugir às pressas de sua casa durante a madrugada para escapar de um incêndio que destruiu a sua vizinhança, na região norte do Estado da Califórnia. Na confusão, Izzy se perdeu e acabou ficando para trás.

Jack gravou o momento do resgate. Contrariando recomendações da polícia local, ele voltou aos restos da casa de seus pais juntamente com seu cunhado, Patrick Widen.

No vídeo, compartilhado no Facebook, é possível ver os dois rapazes entrarem no terreno da propriedade e começarem a assobiar e bater palmas para chamar o animal, até que a cadela aparece abanando o rabo e vem ao seu encontro.

"A Izzy está aqui! Izzy! Izzy, vem cá, querida!", diz Jack enquanto a cachorra se aproxima. Ela foi examinada por um veterinário e apresentava insolação por conta do intenso calor, mas passa bem.

