'Cachoeira de cheddar' é novo motivo para você escapar do regime

Quer encarar o super barco de açaí? Dona da patente do prato, a marca Açaí Magnífico lançou o desafio: se três pessoas comerem o super barco em 15 minutos, não pagam. São quatro litros de açaí, seis coberturas à escolha do cliente e duas taças de 400 ml, também com açaí e complementos. A loja matriz fica na Av. Dr. Francisco Ranieri, 280 – Lauzane Paulista.

Foto: Divulgação/Açaí Magnífico