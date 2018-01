Cabra usa fantasia de pato para contolar ansiedade

Foto: Reprodução/Instagram

Polly é uma das cabras mais famosas do Goats of Anarchy (Cabras da Anarquia) no Instagram. Cega, magrinha e ansiosa, ela foi adotada pela administradora da página, Leanne Lauricella, que um belo dia resolveu fazê-la experimentar uma fantasia de pato feita para crianças.

O que era para ser uma brincadeira acabou se tornando a resolução da ansiedade da cabra. "Tem algo naquele fantasia de pato que a acalma. Ela entra em um pequeno transe", disse Leanne ao The Dodo.

Polly went shopping with me at @tractorsupply today. As soon as I swaddle her or put her duck coat on, she's out like a light! I bet every parent wishes their kids behaved this well in the store! #swaddlebaby Uma foto publicada por Goats of Anarchy (@goatsofanarchy) em Out 20, 2016 às 11:44 PDT

Como a fantasia tem o tamanho exato para Polly, daqui a pouco já não deverá mais servir. Mas Leanne descobriu que a cabra também se acalma quando um outro animalzinho, o pocket, fica deitado perto dela (ou em suas costas).

Polly and her Pocket Uma foto publicada por Goats of Anarchy (@goatsofanarchy) em Nov 12, 2016 às 5:29 PST

Veja Polly passeando com sua fantasia: