'Cabelos' longos e sedosos da cadela 'mais bonita do mundo' conquistam a internet

Os longos e sedosos 'cabelos' de Tea vêm se tornando sensação nas redes sociais. A cadela, um galgo afegão de cinco anos, é a atração na página do seu dono, Luke Kavanagh, e é apontada por alguns sites da imprensa internacional, como a revista People e o jornal The Telegraph como a "cadela mais bonita do mundo".

Tea já é famosa na Austrália, onde participa de campanhas de marcas de comida e xampu para pets . As poses no Facebook de Kavanagh chamam atenção pela presença da cachorrinha em frente às câmeras. Ao site "NewsLocal", o dono de tea disse: "Até nossas caminhadas no fim de semana atraem uma multidão. Ela finge que não quer atenção, mas ela definitivamente ama isso, como qualquer outra supermodelo".

De acordo com Kavanagh, agora Tea vai tirar um tempo de férias, devido à intensa agenda que teve em Sydney, onde mora, nas últimas semanas.