Burger King promete hambúrguer de graça a quem se vestir de palhaço

Palhaço de propaganda do Burger King: você acha parecido com Ronald McDonald? Foto: ÝouTube / @BurgerKingBR

A rede de lanchonetes Burger King aproveitou o Dia das Bruxas para fazer mais uma provocação aos seus rivais do McDonald's.

Em uma propaganda que conta com todos os ingredientes de um bom filme de terror, mostrando um garoto andando sozinho à noite de bicicleta, quando se depara com dezenas de palhaços assustadores à sua volta, a lanchonete promete entregar um Whopper, carro-chefe da marca, a quem for a uma loja da marca vestido de palhaço no próximo dia 28, sábado do fim de semana que antecede o Halloween.

O palhaço, claro, é uma alusão a Ronald McDonald, personagem que é símbolo da concorrência.

Confira o vídeo abaixo!