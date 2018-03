Burger King lança 'balde' de 1 litro de sorvete com biscoito Oreo

'Balde' de 980 ml de sorvete do Burger King. Foto: Burger King / Divulgação

Se você é uma daquelas pessoas que não se sacia com uma simples casquinha ou sundae, provavelmente vai ficar com água na boca com a novidade da rede de fast-food Burger King no Brasil: um 'balde' com praticamente 1 litro de sorvete.

Com sorvete no sabor baunilha, a sobremesa trará também pedaços do biscoito Oreo e calda de doce de leite, em um pote com 980 ml.

Quem quiser saborear o balde precisará desembolsar R$ 17,90. Fica a sugestão de dividir o valor - e o sorvete - com amigos. O preço pode variar de acordo com a unidade da lanchonete.

