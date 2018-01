Burger King faz propaganda inspirada em 'It: A Coisa' para provocar McDonald's

Burger King usou filme 'It: A Coisa' para alfinetar McDonald's em campanha publicitária. Foto: Brooke Palmer/Warner Brothers/Divulgação

O Burger King da Alemanha usou o filme It: A Coisa para provocar seu concorrente, o McDonald's. Ao fim de uma sessão do longa inspirado no livro de Stephen King, aparece uma propaganda com a 'moral' da história: "Nunca confie em um palhaço".

Há algumas semanas, o Burger King da Rússia também se envolveu com It, mas por outro motivo: a rede de fast-food acusou o filme de fazer propaganda para a rival porque o protagonista, Pennywise, se parece muito com Ronald McDonald.

Assista à campanha do Burger King referenciando It: A Coisa abaixo: