Búlgara doa vestido usado no Miss Universo para jovem que não podia comprar um

. Foto: Pixabay

Ao final do mês de janeiro, Violina Ancheva, a Miss Bulgária, havia publicado uma curiosa 'oferta' em sua conta no Facebook, durante viagem às Filipinas: a doação de seu vestido usado no concurso Miss Universo deste ano.

"Quero dar o vestido a uma garota que não possa comprar um para sua formatura no mês que vem. Por favor me enviem mensagens para mais detalhes! Estou partindo em breve, então por favor se apressem!".

Pouco tempo depois, ela publicou em seu Instagram o momento do 'encontro' entre Zhyra, a felizarda, e o seu novo vestido. Porém, apenas o baile de formatura da jovem filipina ocorreu apenas recentemente, e a modelo búlgara compartilhou a foto da formanda com vestindo o vestido em suas redes sociais.

"Hoje é um grande dia para mim! É a formatura de Zhyra - a bela filipina que foi escolhida para trajar o vestido que usei na cerimônia de Miss Universo! Estou tão animada! Boa sorte, Zhyra! A Bulgária ama as Filipinas!", disse.

Confira as postagens abaixo: