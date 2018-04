Britânicos acampam em frente a hospital para esperar nascimento de bebê real

Entusiastas estão acampados em frente ao St. Mary's Hospital, em Londres Foto: Pixabay/@Nerivill

Os britânicos aguardam o nascimento do terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William, que deve acontecer até o fim deste mês. Alguns estão tão ansiosos que já acampam em frente ao hospital onde a criança virá ao mundo.

Maria Scott, uma das entusiastas, contou ao ABC News que eles vão diariamente ao St. Mary's Hospital, em Londres, assim que a polícia monta a área reservada para a imprensa e isola a rua. A medida é tomada para liberar a passagem do carro que levará Kate Middleton quando a hora chegar.

Para que a previsão se concretize, a duquesa de Cambridge dará à luz em até dez dias. Maria e os demais já estão acampados desde o último dia 9 para garantir que não perderão o momento.

Entre eles, se encontra o experiente Terry Hutt. Ele também acampou em frente ao hospital durante o nascimento do príncipe George e da princesa Charlotte. “Eu faço há tanto tempo que conheço a rotina, os helicópteros e a caravana que traz a mulher em trabalho de parto. Então eu explico tudo para quem está acampando pela primeira vez”, disse.

Não há uma grande cerimônia marcada para o dia do nascimento. O príncipe William e Kate Middleton vão sair com seu recém-nascido à porta da maternidade, vão dizer poucas palavras à multidão e vão voltar para dentro do hospital.

Apesar disso, Maria não deixa de enaltecer quem assiste o anúncio do nascimento ao vivo. “Você precisa estar lá para vivenciar, não é a mesma coisa que ver pela TV. É um sentimento incrível e a excitação é mágica”.