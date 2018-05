Briga durante sessão de 'Vingadores: Guerra Infinita' leva nove pessoas para delegacia

Briga em cinema de Goiânia durante sessão de 'Vingadores: Guerra Infinita' terminou com nove pessoas na delegacia Foto: Pixabay/Derks24

Atualizada às 14h30 com a resposta da rede Cinépolis, que administra o cinema do Shopping Cerrado

Cenas lamentáveis tomaram conta de uma sessão do filme Vingadores: Guerra Infinita no cinema do Shopping Cerrado, em Goiânia, na madrugada da terça-feira, 1. Durante a exibição dos créditos, um casal reclamou de barulho vindo de pessoas em uma fileira próxima. A discussão evoluiu para uma briga generalizada que levou cerca de nove pessoas para a delegacia.

Segundo a assessoria de imprensa do Shopping Cerrado, "assim que a equipe de segurança foi acionada pelos funcionários do cinema, agiu imediatamente a fim de separar a briga e chamou a polícia, que assumiu o caso". De acordo com relatos nas redes sociais, a discussão se agravou quando uma pessoa arremessou em outra um copo de refrigerante. Houve trocas de socos e a brigada de incêndio do cinema foi acionada para apartar o entrevero, momento em que outras pessoas se envolveram, incluindo um homem de cabelo grisalho, que teria dito algo a um dos indivíduos que estavam sendo retirados do local pelos seguranças.

Houve correria para sair da sala de cinema e, com a escalada na violência, o cinema acionou a polícia militar, que conduziu os brigões para uma delegacia próxima. Ao E+, a assessoria de imprensa da polícia goiana informou que os ânimos se acalmaram e ninguém registrou boletim de ocorrência pelo ocorrido.

A rede Cinépolis, que administra o cinema do Shopping Cerrado, lamentou o ocorrido em resposta enviada ao E+. "A Cinépolis lamenta o incidente ocorrido na madrugada de terça-feira e enfatiza que repudia toda e qualquer forma de desrespeito e violência e zela para que o ambiente de lazer dentro dos cinemas da rede sejam de harmonia e respeito", escreveram.

Veja abaixo o vídeo da briga.

Infinity War sai das telas e vem pro mundo real!! Briga no cinema do shopping cerrado aqui de Goiânia no pos crédito de guerra infinita #InfinityWar pic.twitter.com/gRLgQTJvwp — Toddynho (@iDaftMan) 3 de maio de 2018

*Estagiário sob a supervisão de Danielle Sanches