Brasileiro cria temaki de estrogonofe - isso mesmo, com alga e batata palha

Com vocês, o primeiro, único e inigualável strogomaki, o temaki de estrogonofe! Foto: Imagem cedida por Celso Yukoyama / Sonkey Yakisoba / Divulgação

A internet nos permite conhecer bizarrices gastronômicas que mostram que, principalmente no Brasil, não há limites quando o assunto é alimentação. Se você é fã de comida japonesa e fica em dúvida entre opções como salmão, atum, kani ou pepino na hora de pedir seu temaki, acaba de ganhar mais uma opção: o temaki de estrogonofe, ou strogomaki, prato que promete deixar japoneses, russos e brasileiros de olhos arregalados.

É isso mesmo que você está pensando: salmão flambado em conhaque, creme de leite, catchup, mostarda e molho inglês, acompanhando arroz e batata palha. Tudo, é claro, enrolado em alga.

"Se acharem bizarro, estão no direito deles, cada um gosta de algo. Eu acho jiló bizarro, respeito todas as opiniões, mas posso garantir que o prato está devidamente harmonizado e muito saboroso", garante o chef Celso Yukoyama, 24, do Sonkei Yakisoba, restaurante japonês de Jundiaí, no interior paulista.

Ele conta que a ideia surgiu em um momento de transição no cardápio da casa, quando buscavam algo "diferente, que não tivesse em outros lugares" (por que será?): "Quando falamos em culinária japonesa, falamos sobre algo que o brasileiro não conhece de verdade, pois a gastronomia oriental é adaptada para nós ocidentais. Caso contrário, não seriam muitas as pessoas a consumir. Acredito que devemos inovar e usar nossa criatividade conforme a nossa realidade".

Apesar de ainda estarem em início de divulgação, Celso jura que as pessoas que já provaram o prato adoraram a ideia, e teve um retorno positivo.

Quem tiver coragem de provar a iguaria pode ir até o Sonkei Yakisoba, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 9300, loja 12, no Jardim Shangai, em Jundiaí.

