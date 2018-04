Brasileira desenvolve aplicativo que ajuda crianças com autismo

Aplicativo desenvolvido por pesquisadora brasileira quer ajudar a alfabetização de crianças com autismo Foto: Brainy Mouse/Google Play/Divulgação

A pesquisadora brasileira Ana Sarrizo lançou na última segunda-feira, 2, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o aplicativo Brainy Mouse (Rato Inteligente, em tradução livre). Fruto de pesquisa de quatro anos na área, o aplicativo para celulares e tablets traz jogos interativos que ajudam no estímulo da linguagem e alfabetização das crianças portadoras do transtorno do espectro autista (TEA).

Um dos maiores desafios na educação das crianças com autismo é o desenvolvimento da linguagem. Assim, o aplicativo foi desenvolvimento pensando justamente nesta questão. "Imagine as dificuldades que já enfrenta um adulto autista, em um mundo que não está preparado para lidar com suas diferenças. Agora imagine um adulto autista e que ainda por cima não sabe ler e escrever", explicou a pesquisadora ao site Razões Para Acreditar.

Os resultados em grupos testes com crianças de Belo Horizonte e São Paulo têm sido muito satisfatórios. No mês passado, foi lançada uma versão em inglês e, agora, disponibilizam a versão em português. O game trabalha a leitura da esquerda para direita, formação de palavras usando sílabas, interação com cores, sons e outros dispositivos cognitivos que ajudam o usuário a trabalhar seu desenvolvimento de forma lúdica.

A criança pode customizar seu ratinho, além de ser desafiada a conseguir uma espécie de moeda virtual que é utilizada no aplicativo. Uma das principais apostas do game é uma mecânica que tem como objetivo trabalhar, de forma inconsciente, a atitude de pedir ajuda ao próximo, e assim estimular essa ação no dia a dia.

O aplicativo é pago e já está disponível para compra e download para os sistemas operacionais Android e iOS.