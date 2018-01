Brasil 'investe' em Caipora para ser novo meme internacional

Brasileiro quer transformar Caipora em novo meme internacional. Foto: Twitter.com/niklausbarros

Depois que a Cuca, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, virou meme internacional, o brasileiro vê um novo potencial: a Caipora, do Castelo Rá-Tim-Bum.

Desde sábado, 17, pelo menos, vários tuítes estão 'investindo' na fama da mulher que, na série de TV, vivi na floresta e aparece sempre que assobiam. Veja alguns deles:

Se a Caipora não for o próximo ícone da internet eu corto os cabos do modem de vocês e acabo com a palhaçada pic.twitter.com/h4bE1X1ps3 — Gui Tintel ⚡ (@GuiTintel) 17 de junho de 2017

Se a Cuca virou ícone gay lá fora, espera descobrirem a Caipora pic.twitter.com/zpG3nZx3EM — Gustavo Pizzo (@gugtavas) 16 de junho de 2017

aguardando o inevitável momento em que os gringos descobrirão os gifs da Caipora do Castelo Rá-tim-bum — Marcelo Furtado (@marcelofurtado) 16 de junho de 2017

brasileiro ta querendo investir nos memes da caipora eu voto sim bicho — h ; (@sehhwunz) 19 de junho de 2017

se até cuca virou meme porque ninguém faz o mesmo com a caipora e a celeste de castelo rá tim bum — sung sooyeon ♡ (@Iouiset91) 17 de junho de 2017