Branco e dourado, azul e dourado ou preto e azul: quais são as cores destes chinelos?

Quais cores você vê neste chinelo? Foto: Reprodução/Twitter

Lembra do vestido azul e preto (sim, era azul e preto!) que viralizou nas redes sociais? Nossa querida Havaianas decidiu levar a polêmica para a nova linha e conseguiu dar uma bugada no nosso cérebro. Afinal, quais as cores destes chinelos???

Em uma breve enquete na redação do E+, duas pessoas sensatas e com ótima visão foram certeiras: são azul e dourado.

Outras duas (que precisam urgentemente ir ao oftalmologista!) viram branco e dourado. E teve outra que viu dourado e cinza (!!!).

E você, quais cores vê nestes chinelos? Responda na enquete abaixo: