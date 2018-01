Bombeiros fazem parto de mulher que vive embaixo de ponte em São Paulo

Ocorrência de Natal: Bombeiros fizeram parto de moradora de rua em São Paulo. Foto: Instagram/@corpodebombeirosdapmesp

Bombeiros podem ser considerados verdadeiros heróis da vida real, ao menos para uma moradora de rua que vive embaixo de uma ponte na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. Na tarde do último sábado, 23, ela deu à luz um menino graças aos bombeiros.

"A verdadeira ocorrência do Natal no auxílio ao parto embaixo da ponte da rodovia Fernão Dias. O atendimento foi feito pelos bombeiros sargento De Jesus, o cabo Giordano, soldado Fuzo e o soldado Araújo da Unidade de Resgate Vila Maria, e mostra o verdadeiro sentido do Natal. Os bombeiros são comprometidos com a causa pública e amam o que fazem", escreveu o perfil oficial dos Bombeiros no Instagram.

A mãe e o bebê foram levados ao Pronto Socorro Vila Maria Baixa, na zona norte da capital, segundo informação do Corpo de Bombeiros. Assista abaixo ao momento em que o bebê é carregado por um dos agentes: