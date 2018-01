Blogueira que fingiu ter câncer é condenada na Austrália

A blogueira australiana Belle Gibson Foto: Reprodução de '60 Minutes' (2015) / CBS

Em 2015, a blogueira e escritora australiana Belle Gibson confessou que o câncer cerebral do qual supostamente teria sofrido foi inventado. Agora, ela foi multada em 410 mil dólares australianos pela Corte Federal da Austrália por desvio de conduta nesta quinta-feira, 28. As informações são da BBC.

Antes de ser descoberta, ela já havia lançado um aplicativo e publicado um livro de culinária, ambos com o nome The Whole Pantry (Toda a Despensa, em tradução livre), baseados nas estratégias que empregou para superar a doença. Entre elas, estão medicina alternativa, terapia de oxigênio, dieta sem glúten e açúcar refinado.

Logo depois de o jornal The Guardian pontuar as incertezas da história não-comprovada de Gibson e noticiar que a editora Penguin, que publicou o livro, não checou a veracidade dos fatos da obra, os exemplares foram retirados do mercado.

Segundo a BBC, o aplicativo e o livro renderam 420 mil dólares australianos a Gibson, que afirmou que doaria a quantia à caridade. O dinheiro, no entanto, nunca chegou a instituições carentes, o que a fez admitir que a promessa não passou de mentira.