Blogueira descobre que fã imita cada detalhe de suas fotos

. Foto: Reprodução

Quem não se incomoda com aquele amigo (ou aquela amiga) que vive copiando tudo que você faz? Bom, essa história ultrapassa qualquer nível conhecido de cópia ou stalking: a australiana Lauren Bullen, 23 anos, é uma blogueira de moda e viagem. Ela e o namorado, Jack Morris, viajam pelo mundo tirando fotos lindas e postam em suas contas no Instagram.

Fãs do casal os alertaram de que havia uma mulher que copiava seu trabalho. Cada detalhe das fotos era copiada: Diana ia para os mesmos lugares com seu namorado, usava as mesmas roupas que Lauren (e o namorado as mesmas que Jack), fazia as mesmas poses. Tudo era absolutamente igual. Só era possível distinguir quem era a verdadeira porque Lauren é loira e Diana, morena.

Em seu blog, Lauren escreveu um post em que expressou seu choque ao descobrir o plágio. "Eu entendo que as pessoas se inspirem no que eu faço, e eu amo isso, mas realmente me chocou... Primeiro eu pensei que fosse photoshop e tive que comparar as fotos", escreveu.

. Foto: Reprodução

Além disso, a blogueira ficou surpresa com o trabalho que Diana teve para copiá-la. Ela não divulga a marca de suas roupas e, mesmo assim, a fã conseguiu os mesmo colares, pulseiras, tudo igual ao da dona do perfil verdadeiro. "Sem contar o preço de tudo isso, essas roupas e as acomodações não são nada baratas", explicou.

Depois que Lauren descobriu o caso de plágio, Diana bloqueou seu perfil e apagou todas as suas fotos. O post no blog de Lauren também foi deletado.

. Foto: Reprodução