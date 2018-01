Bezerro abandonado recebe leite pela primeira vez na vida

Bezerro abandonado é resgatado por ONG e recebe leite pela primeira vez na vida. Foto: Reprodução/YouTube

Um dia, um cidadão viu um bezerro sendo jogado ao lado de uma estrada, e, preocupado, decidiu ligar para a Animal Aid Unlimited, organização da Índia de proteção aos animais. Os membros da ONG então foram resgatar o filhote, que foi denominado Dil.

Leia também: ONG consegue adoção para todos os cães resgatados e se despede do último com aplausos

Dil ainda estava molhado com líquido embrionário e tremia de medo, e estava com muito medo para manter-se de pé. Então um membro da Animal Aid o cobriu e o levou até um abrigo, onde o animal foi alimentado e cuidado. Pela primeira vez, Dil pôde sentir o gosto do leite.

O animal foi arrancado de sua mãe antes mesmo de mamar, já que o leite das vacas tem como destino prioritário a indústria de laticínios e tirar seus filhotes é uma forma de maximizar a produção de leite.

Dil foi deixado na estrada para morrer mas, felizmente, foi salvo e pôde mamar. Dois meses depois, ele já havia crescido e ficado forte, e foi colocado junto a outras vacas resgatadas, onde vai ficar pelo resto de sua vida. O vídeo abaixo mostra um pouco da vida do bezerro.