BereniceDay: meme de Leila Lopes é relembrado nas redes sociais

Vídeo de Leila Lopes relatando acidente de carro viralizou e consagrou o dia 19 de dezembro como o Berenice Day. Foto: YouTube/filipebalbi

O dia 19 de dezembro é muito especial para os tuiteiros, pois marca o #BereniceDay. Não sabe o que isso quer dizer? O E+ te explica!

Todos os anos nesta data, a hashtag vira um dos assuntos mais comentados do Twitter Brasil, relembrando uma icônica entrevista que a atriz Leila Lopes, que morreu em 2009, deu a um programa de TV em 2007. O vídeo foi publicado no YouTube no mesmo ano e viralizou.

Na entrevista, ela descreve um acidente de carro que sofreu em 19 de dezembro de 1999 com a empresária Berenice Lamonica.

"É a sensação de rodar e rodar e rodar e rodar sem saber exatamente para onde estava indo ou como se já estivesse no céu, que eu acredito totalmente que é para lá que eu vou quando foi o momento. Eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não sabia como começou a acontecer", falou Leila Lopes. ("Um beijo para você Leila Lopes. Onde será que anda Leila Lopes?").

Uma tarde de domingo, linda, maravilhosa, um sol belo, azul, 17 horas. Eu, ao contrário do que os homens pensam, dirijo muito bem. Era verão, dia 19 de dezembro de 1999. Exatamente no dia que minha mãe, se estivesse viva, estaria de aniversário. Estávamos indo eu e minha amiga querida Berenice Lamônica, quando todo mundo começou a girar e girar e girar e eu disse: 'Berenice, segura, nós vamos bater'. Nada mais me lembro", conta Leila no vídeo.

NÃO TEM CONDIÇÕES ESSE CALOR QUE TÁ FAZENDO! EU JÁ TO VENDO TUDO GIRANDO, GIRANDO...BERENICE CUIDADO NÓS VAMOS BATER! #BereniceDay #NesseCalorInfernal — Cansei De Ser Fit (@TolentinPedro) 19 de dezembro de 2017

Minha vida é um eterno girar, girar, girar, 'se segura, nós vamos bater' e de repente nada mais me lembro. #BereniceDay — 90's girl (@SueTayne) 19 de dezembro de 2017

E minha vida esse ano foi um grande #BereniceDay pq fiquei girando, girando, girando sem saber exatamente pra onde tava indo!!!! — B. (@Biaamartinez) 19 de dezembro de 2017

O acidente que ela descreve aconteceu há exatos 18 anos. Relembre essa entrevista icônica abaixo: