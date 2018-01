Bebês chamam atenção na internet por terem cabelo de 'gente grande'

Aos sete meses de idade, o pequeno Theo chamou atenção com mais de 50 milhões de visualizações em um vídeo na internet, que lhe renderam uma participação no 'The Ellen Show'. Sua mãe contou que já cuida das madeixas do garoto com xampu, condicionador e secador de cabelos. Leia mais aqui.

Foto: https://www.facebook.com/ellentube/videos/624237197783869/