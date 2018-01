Bebê se diverte durante batizado e encanta a internet; assista

Pais de Gustavo riram muito ao perceber a reação do filho Foto: YouTube/ JulianeDias

Juliane Dias, mãe de Gustavo, postou um vídeo do filho durante seu batismo e encantou as redes sociais. O pequeno, de apenas dez meses, se diverte enquanto o padre o mergulha na pia batismal.

Quando entra parcialmente na água, Gustavo sorri e faz todos na igreja rirem com ele. No entanto, quando é totalmente mergulhado, não contém a alegria: ele bate palmas e mostra estar adorando o momento. Os pais, ao verem a reação do filho, se divertem junto.

No YouTube, o vídeo já tem mais de 500 mil visualizações. Assista: