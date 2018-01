Bebê que nasceu sem nariz morre aos dois anos

Eli Thompson nasceu sem nariz, sem cavidade nasal e sem sistema olfativo, tendo de respirar pela boca. Foto: facebook.com/jeremyfinch03

O menino Eli Thompson nasceu no Alabama, EUA, em março de 2015, com uma condição rara: ele não tinha nariz. Dois anos depois, o menino morreu devido ao problema. A informação foi confirmada pelo próprio pai, Jeremy Finch, no Facebook.

"Nós perdemos nosso pequeno parceiro na noite passada. Eu nunca serei capaz de entender por que isso aconteceu, e isso vai doer profundamento por muito tempo. Mas eu sou tão abençoado em ter tido esse lindo menino em minha vida!", escreveu o pai.

Jeremy criou uma página numa plataforma de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para o funeral e enterro do filho. O dinheiro que ultrapassar o valor pedido será doado para instituições de caridade, disse o pai.

Eli nasceu sem cavidades nasais e sem sistema olfativo. Ao nascer, ele começou a respirar imediatamente pela boca, mas logo foi levado ao Hospital Nacional da Criança e da Mulher em Mobile, Alabama, para tratar sua condição. Com apenas cinco dias de vida, os médicos realizaram uma traqueostomia para ajudá-lo a respirar. No último fim de semana, porém, o menino acabou sofrendo complicações e não resistiu.