Bebê nasce em avião e ganha passagens aéreas para o resto da vida

Criança nasceu a mais de 9 mil metros de altura. Foto: Pixabay

Um bebê nascido neste domingo, 18, durante um voo da Jet Airways recebeu um presente especial: um passe vitalício para voar para sempre pela companhia área. A mãe estava grávida de 30 semanas.

A criança, prematura, nasceu a mais de 9 mil metros de altura em uma viagem de Dammam, na Arábia Saudita, a Kochi, no sudeste da Índia. O trabalho de parto, segundo informações do jornal Times of India, foi feito com o auxílio da tripulação e de uma paramédica, Mini Wilson.

O percurso do Boeing 737 seria feito em cinco horas, mas o piloto precisou desviar da rota e aterrissar em Mumbai para levar a mãe e o bebê ao hospital. Ainda segundo o Times of India, a Jet Airways emitiu uma nota na qual afirma que ambos estão bem.

No texto, a companhia também parabeniza a tripulação "pela resposta e prontidão ao conseguirem aplicar seu treinamento em uma ação que salvou vidas" e à paramédica Mini Wilson, "pelas suas orientações".

Ainda não há confirmações sobre a nacionalidade do bebê, mas, segundo fontes do aeroporto, o avião sobrevoava o espaço aéreo indiano.

A Jet Airways publicou um post no Twitter na manhã desta segunda-feira, 16, desejando feliz Dia dos Pais ao pai do bebê (no exterior, a data foi comemorada neste domingo). No texto, a empresa escreve como se fosse o bebê e agradece à mãe pelo "espírito indomável", à tripulação pelos "melhores esforços" e à companhia área pelo passe que significará "mais saídas com você e a mamãe e mais exploração deste lindo mundo".