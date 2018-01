Bebê em coma acorda antes de médicos desligarem aparelhos

Marwa tem apenas um ano e sofre de um vírus que causa graves danos cerebrais. Foto: Reprodução/Facebook

Marwa tem apenas um ano e está hospitalizada em estado grave desde setembro de 2016 num hospital de Marselha, na França, com um vírus que gera danos cerebrais. Ela estava em coma depois de muitas terapias agressivas que não deram resultado. As informações são do The Sun.

Como os tratamentos não surtiram efeito, os médicos conversaram com os pais para que pudessem desligar os aparelhos de Marwa. Mas a família recusou, criaram uma campanha no Facebook para arrecadar dinheiro e foram até a Justiça da França para ter a certeza de que os aparelhos continuariam ligados.

Os pais conseguiram 100 mil assinaturas e a corte francesa já garantiu que a menina fique no hospital com os aparelhos ligados. Mesmo depois da decisão da Justiça, os médicos ainda insistiram que os aparelhos deveriam ser desligados pois Marwa nunca poderia respirar, comer ou andar de forma independente.

Mas dez dias depois da decisão da corte francesa, a menina acordou. Ela sorriu para seus pais e reagiu a seus estímulos. "O tratamento dela continua e nós vemos um progresso diário. Isso nos dá muita esperança. Quando eu falo com ela, ela ouve minha voz, reage, algumas vezes sorri", disse o pai da menina ao The Sun.

Confira abaixo o momento que ela acorda: