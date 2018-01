Bebê de seis quilos nasce nos Estados Unidos

Carleigh Brooke Corbitt nasceu na Flórida. Foto: Debbye Benson/Sweet Smile Photography via AP

Chrissy Corbitt deu à luz recentemente no Centro Médico Orange Park, na Flórida, e deixou médicos e enfermeiros surpresos com o tamanho de sua bebê. A menina nasceu no dia 15 de maio, pesando seis quilos. O peso médio da maioria dos recém-nascidos é de três quilos.

"Parecia que tinham tirado uma criança crescida da minha barriga", disse Chrissy a Associated Press. Larry Corbitt, o pai da recém-nascida, cujo nome é Carleigh Brooke Corbitt, disse que as fraldas que eles haviam levado para o hospital não cabiam na bebê.

Mesmo tão grande, a menina ainda poderia ter nascido maior. O nascimento estava previsto para uma semana depois, mas Carleith veio antes - o parto foi cesariana. O que importa é que a menina está saudável: "Ela é maravilhosa", disseram os pais.