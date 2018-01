Bebê com síndrome de Down estrela comercial e emociona internautas

Trecho do novo anúncio da Johnson's Baby para o Dia das Mães. Foto: facebook.com/johnsonsbabybrasil

A ação publicitária da Johnson's para o Dia das Mães está bastante diferente. Pela primeira vez, a marca de produtos infantis incluiu um bebê com síndrome de Down em seus vídeos.

Leia também: A escolarização do aluno com síndrome de Down

O comercial foi publicado nas redes sociais da marca na noite da última terça-feira, 9, e, em poucas horas, já havia ganhado milhares de curtidas, compartilhamentos e, nos comentários, mães se mostraram muito emocionadas com a campanha.

"Parabéns pela iniciativa, é muito emocionante ver uma criança com síndrome de Down sendo tratada sem diferença alguma. É o que desejo para minha filha e para todas as crianças", escreveu uma mãe. "Fiquei muito emocionada, parabéns pela atitude!", comentou outra mulher.

O vídeo, que faz parte da campanha 'Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê Johnson's', mostra detalhes do bebê, como pés, olhos, mãos e pele, até que revela que se trata de um bebê com a síndrome.

Assista ao vídeo abaixo, criado pela agência DM9: