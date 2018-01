Bar cria placa para evitar que clientes assediem funcionárias

'Por que a caixa mulher está sendo simpática com você?', questiona a placa Foto: Twitter/ @BeerCellarExe

Um bar em Devon, na Inglaterra, colocou um aviso em frente ao caixa para lembrar aos consumidores que não é legal dar em cima das mulheres que trabalham no estabelecimento.

A placa mostra um 'gráfico' com a pergunta: Por que a caixa mulher está sendo simpática com você? A resposta é simples: ser legal com o cliente é o trabalho dela.

Segundo informações do Mashable, o aviso foi criado depois de uma funcionária do local ter sido assediada por um homem, cliente do bar.

O Beer Cellar Exeter postou a foto do aviso no Twitter e escreveu: "se caras parassem de tentar beijar as mãos das nossas funcionárias, seria ótimo".

Em entrevista ao site, Lauren Dew, barista do local, explica que eles criaram a placa depois de um fim de semana em que houve diversos casos de assédio. Foi uma maneira 'divertida' que encontraram de dizer aos clientes que eles não deveriam mexer com as funcionárias.

De acordo com Lauren, a resposta foi muito positiva, as pessoas acharam o aviso engraçado e apoiaram a atitude.