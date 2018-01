Banda de rock dinamarquesa tem baterista de 10 anos; assista

Johanne Astrid é vencedora da edição deste ano do reality show 'Denmark's Got Talent' Foto: Pexels

Uma integrante da banda dinamarquesa Jo and the Mofos está chamando a atenção das redes sociais. Não é por causa de alguma atitude absurda ou comportamento em um show. Pelo contrário, a baterista do grupo de rock é bastante 'certinha'. Afinal, Johanne Astrid tem apenas 10 anos e se apresenta com colegas com até quatro vezes sua idade.

À página de Facebook Now Her, Johanne diz que 'sempre' gostou de música e rock. "Nós sentimos que temos a mesma idade quando tocamos. Mas, quando falamos, é difícil, eu preciso olhar para cima e eles, para baixo", diz a garota.

Ela conta que não gosta de jazz porque a deixa "com sono" e demonstra já ter bem desenhado o que quer fazer da vida: ser baterista profissional.

Johanne foi vencedora da edição de 2017 do Denmark's Got Talent, reality show semelhante ao The Voice que premia novos talentos musicais. Ao receber a premiação de 250 mil coroas dinamarquesas, ela afirmou que pretende investir o dinheiro para estudar bateria.

Veja a garota tocando: