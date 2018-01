Balizador de aeroporto diverte passageiros com danças enquanto trabalha

Kyran Ashford diverte os passageiros cantando e dançando enquanto sinaliza. Foto: Facebook/TerryMcBrideMusic

O momento do pouso de um avião nos aeroportos exige bastante paciência e pode ser um pouco irritante para os passageiros esperar até que sejam autorizados a desafivelar os cintos e sair. Porém, um fiscal de pátio do aeroporto Greater Rochester em Nova York adora alegrar os passageiros com suas danças enquanto indica os sinais de manobras para os pilotos.

Em alguns vídeos publicados nas redes sociais, o balizador Kyran Ashford foi filmado algumas dançando e fazendo poses com os cones do aeroporto. Até o cantor de country Terry McBride chegou a compartilhar um vídeo de Ashford em seu Facebook. "Então isso acabou de aconteceu na minha janela enquanto eu estava saindo de Nova York indo para Nashville. Esse cara é demais!", escreveu o artista na legenda.

Ashford trabalha no aeroporto Greater Rochester há cinco anos e, de acordo com o jornal Rochester Democrat e Chronicle, ele costuma cantar e dançar para os passageiros com frequência. Às vezes, ele até faz rimas de improviso enquanto lê os detalhes dos voos. "Se eu fiz ao menos uma pessoa rir e deixar o dia dela melhor, então eu sou bom, eu fiz meu trabalho", falou Ashford à publicação.

"Não importa onde você trabalha. Não importa o que você está fazendo, você está no controle do seu dia. Esse é o pensamento que eu tenho trabalhando aqui. O que eu puder fazer para melhorar meu dia vai mostrar para outras pessoas que elas também podem melhorar e sorrir", completou.