Australiano encontra tubarão em pesca e tem reação corajosa

Tubarão fez 'cabo-de-guerra' com pescador na Austrália Foto: Pixabay

Um vídeo de um australiano encontrando um tubarão durante uma pesca com o filho está fazendo sucesso no Instagram nos últimos dias.

As imagens mostram o pescador fazendo um 'cabo-de-guerra' com o tubarão, usando uma rede de pesca. O bicho não larga a rede e o pescador decide empurrá-lo com a própria mão.

Ao fim, o tubarão desiste e volta para a água, não sem antes o pescador gritar "idiota" e "sai daqui".

O vídeo foi feito por Nicholas, filho do pescador. No post de seu Instagram, ele escreve: "Tubarões são idiotas e meu pai não gosta deles muito. Editado: meu pai ama tubarões, foi tudo divertido, o tubarão não foi machucado, obrigado".

Veja uma foto dos dois: