Australiana explica o problema da pergunta 'quando vocês terão um filho?'

Uma australiana fez post no Facebook explicando o estigma social por trás da pergunta 'quando vocês terão um filho?' Foto: Pixabay/Bgmfotografia

Qual casal nunca ouviu um “quando vem o bebê?” de algum conhecido? A australiana Adele Barbaro fez post no Facebook para mostrar que a demora em ter filhos pode ter um estigma social enorme e como a pergunta ignora questões bem complicadas na vida de um casal, como a dificuldade de engravidar.

“Estamos curtindo a vida de recém-casados. Queremos fazer algumas viagens antes. Estou focando na minha carreira agora... Estas eram algumas das explicações (junto com um sorriso forçado) que eu usava para mascarar o que realmente acontecia. Porém, nem sempre fui tão gentil, um dia respondi: 'Não é assim tão fácil, sabe'. Eu tinha acabado de ter minha menstruação aquela manhã... Outra vez”, escreveu.

Ela relatou que a pressão externa costuma ser grande. “Muitas vezes, eles me diziam que eu já não era tão jovem, ou que meu relógio biológico estava passando. E acredite: eu sabia. Eu apenas não queria ouvir isso de todo mundo. A menos que você tenha 17 anos e engravide só de conversar sobre o assunto, conceber não é tão fácil. As probabilidades de concepção e manutenção de uma gravidez são, na verdade, pequenas. Sem contar o monte de gente que enfrenta outros desafios, como ovários policísticos, endometriose, etc. Eu era uma delas”, continuou a australiana.

“Quando se tem dificuldade para conceber, parece que todo mundo ao seu redor está grávida. É fácil ficar feliz por eles no início, mas depois vai ficando complicado. Cheguei até a declinar de alguns encontros e aniversários infantis, pois eram muito dolorosos. Me tornei uma pessoa bastante amarga, desesperada e deprimida”. relatou. Quando decidiu tentar fertilização in vitro, Adele relata ter sofrido muito. Segundo ela, o professo foi demorado, invasivo, caro e emocionalmente doloroso. “Na verdade, devastou-me. Você investe tanto no processo, financeiramente e psicologicamente, que consome toda a sua energia”, disse.

“Muitos casais vão tentar durante anos. Alguns podem nunca ter sucesso e o meu coração está com eles. E o casal que não quer ter filhos? Ou aquele que teve um filho, mas não pode se dar ao luxo de ter outro? Ou aqueles que sofreram aborto?", lamentou. A australiana ainda afirmou que, mesmo após ter passado por uma fertilização e lutado muito para ter o seu primeiro filho, logo depois de ele nascer já perguntavam a ela quando teria o segundo. "Agora que temos dois filhos maravilhosos e sinto que a nossa família está completa, a pergunta ainda vem”, pontuou.

“Então, da próxima vez que você tiver vontade de perguntar sobre crianças para recém-casados ou para aqueles amigos que já estão juntos por uma década, seja sensível. Não pergunte quando eles terão filhos. Você não sabe pelo o que eles estão passando”, finalizou.

Veja abaixo o post completo da australiana (em inglês).