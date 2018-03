Atrizes de 'Orange Is the New Black' surpreendem noiva em casamento

A atriz Yael Stone é australiana e comemorou a mudança na legislação do país Foto: Facebook/NetflixANZ

Desde a aprovação do casamento homoafetivo na Austrália, em dezembro do ano passado, as celebrações têm sido diversas. Elton John, que se casou no país, e o embaixador australiano na França foram algumas das pessoas que compartilharam nas redes sociais suas comemorações.

Agora, foi a vez das noivas Tegan e Louise ganharem uma celebração especial. Em uma ação da Netflix em parceria com o Mardi Gras de Gays e Lésbicas de Sydney, três atrizes de Orange Is the New Black 'invadiram' a cerimônia de casamento das duas.

Tegan já sabia que as atrizes Lea Delaria, Danielle Brooks e Yael Stone estariam na festa, mas Louise, que é fã da série, foi surpreendida.

Yael, que é australiana, fez um pequeno discurso às noivas. "Como australianas, nós esperamos muito tempo para isso acontecer. E nós estamos muito, muito orgulhosas em poder estar aqui e celebrar vocês, individualmente, e celebrar essa mudança neste país lindo que precisava mudar. Este é um belo momento, e obrigada por dividi-lo conosco", disse.

Assista:

