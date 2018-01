Atriz de ‘The Big Bang Theory’ explica por que devemos parar de chamar mulheres de meninas

A atiz Mayim Bialik fez vídeo criticando quando se chamam mulheres de 'garotas'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A atriz Mayim Bialik, conhecida por interpretar a personagem Amy no seriado The Big Bang Theory, publicou um vídeo nas suas redes sociais no qual argumenta que chamar mulheres de garotas diminui o status social delas e propaga o machismo que aflige a sociedade. “Não sabemos do que chamar uma mulher entre a pequena margem de cinco a 55 anos anos, então a chamamos de garota!”, diz.

Ela explica que as palavras têm significado e quando você usa a palavra 'garota' para uma mulher, diz (mesmo inconscientemente) que mulheres são menos importantes na sociedade. A atriz completa que, como chamar um homem de menino é considerado derrogatório e pouco utilizado nas conversas diárias, o mesmo deveria servir para as mulheres. “Nós nunca chamamos homens de garotos porque é humilhante e emasculante”, falou.

Mayim, que também é doutora em neurociência pela Universidade da Califórnia, é bastante ativa nas redes sociais e toma partido das mais diversas causas além do feminismo, como o veganismo e a defesa da ciência.

Veja o vídeo completo abaixo: