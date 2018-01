Ator ganha 'carro' depois de fazer post não patrocinado no Twitter; entenda

Hector Janse van Rensburg acabou ganhando um carro de brinquedo ao fazer um post sobre a marca Aston Martin Foto: Twitter/ @SWatercolour

Os usuários de redes sociais já cansaram de ver fotos de influenciadores com um produto para divulgá-lo. Não foi o caso do ator britânico Hector Janse van Rensburg, conhecido como Shitty Watercolour, em um clique na banheira com um gel de de banho.

"Bom dia. Apesar da exploração da sedução masculina combinada com um posicionamento forte da marca, esse não é um tuíte patrocinado", escreveu.

Apesar de, inicialmente, a ideia não ter sido promover o produto, a marca do gel de banho adorou a divulgação e mandou uma mensagem para Janse: "Nós amamos seu tuíte! Como agradecimento, nós gostaríamos de te mandar um pacote de produtos Radox", e pediram o endereço do ator.

Ao notar que a primeira foto tinha surtido um efeito relevante em relação a marca de gel de banho, Janse resolver arriscar: em mais um clique feito no banho, ele colocou uma placa com um desenho de um carro Aston Martin escrito "o grande, que faz grandes 'vroom'".

A marca de carros atendeu ao pedido do ator! Mas não exatamente do jeito como ele queria... A Aston Martin mandou um carrinho de brinquedo para Hector Janse van Rensburg. "Você pode se contentar com 'vrooms' um pouco mais leves?", perguntaram no Twitter.