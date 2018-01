Ator de ‘Os 13 Porquês’ é hostilizado por conta de seu personagem

Alguns internautas estão hostilizando o ator Justin Prentice pelas ações que o seu personagem comete em 'Os 13 Porquês'. Foto: Cena do seriado 'Os 13 Porquês' / Netflix

O seriado Os 13 Porquês é a sensação do momento no Netflix e seu enredo, que trata dos fatos que levaram uma adolescente a cometer suicídio, vem ressoando com os espectadores. Um dos personagens que podem ser considerados como ‘antagonistas’ no seriado é Bryce Walker, o típico esportista que comete bullying e está presente na maioria das escolas norte-americanas.

Vários internautas decidiram hostilizar o ator Justin Prentice nas redes sociais pelos atos que seu personagem comete na série. Em reação, diversos fãs se uniram na hashtag #Team13SupportJustinPrentice (time 13 apoia Justin Prentice, em tradução literal) para mandar mensagens de apoio ao ator e tentar dissuadir as pessoas de mandarem mensagens ofensivas a ele.

Em entrevista para o site Screener, Prentice espera que o seriado conscientize as pessoas e crie um diálogo maior sobre como o bullying pode ter efeitos duradouros nas pessoas. “No mundo atual do cyberbullying, é bastante complicado combater esse tipo de coisa depois que ela acontece. Espero que o seriado conscientize as pessoas disso”, disse.

Veja abaixo algumas das mensagens de apoio que estão sendo enviadas para o ator:

REPITA COMIGO: JUSTIN PRENTICE NÃO É BRYCE WALKER JUSTIN PRENTICE NÃO É BRYCE WALKER#Team13SupportJustinPrentice pic.twitter.com/fLHAJYl6tG — Ivs (@pandarianag) 10 de abril de 2017

bryce walker / justin prentice personagem / ator otario / ator babaca / ator estuprador / ator#Team13SupportJustinPrentice pic.twitter.com/ugLqmtV7JA — duarda¡! (@csprousex) 9 de abril de 2017

JUSTIN PRENTICE NÃO É O BRYCE WALKER APRENDAM A DIFERENCIAR #Team13SupportJustinPrentice pic.twitter.com/POv67uwyRb — Vic (@archiedews) 10 de abril de 2017