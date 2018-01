Astronauta russo ‘voa’ no espaço em um aspirador de pó; assista

Anton matou a curiosidade e voou sobre o aspirador de pó Foto: Twitter / @Anton_Astrey

Se divertir pode ser um desafio quando se está enclausurado em uma espaçonave. Mas o astronauta russo Anton Shkaplerov mostrou muita imaginação ao publicar um vídeo em que ‘voa’ em um aspirador dentro da Estação Espacial Internacional.

“Nós sempre somos perguntados se é possível voar em um aspirador de pó dentro da Estação Espacial Internacional. Eu era obrigado a responder que nunca tinha tentado”, disse Anton.

Isso até o dia 20 de janeiro, quando o astronauta fez uma pausa durante a faxina rotineira e subiu no aparelho, que saiu do chão por causa da gravidade zero. Bem-humorado, Anton colocou um dos braços para frente como se estivesse voando e acrescentou ao vídeo a música I Believe I Can Fly, de R Kelly, que se traduz como "Eu Acredito que Posso Voar".

Anton atualmente serve como engenheiro de vôo na 54ª expedição da estação e comandará a 55ª expedição. Confira o momento divertido:

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌ // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 de janeiro de 2018

Tradução (de acordo com o Twitter): Pessoas sempre me perguntam se nós voamos pela Estação Espacial em um aspirador de pó. Eu tinha que dizer que não, eu nanca havia tentaado. Agora, durante a faxina de sábado, eu pensei "esta já é minha terceira missão no espaço, é hora de testar"